Сенат США готов предоставить Трампу все рычаги для экономического давления на Россию

Фото: Конгресс США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сенат США готов предоставить президенту Дональду Трампу любые экономические рычаги для давления на Россию с целью прекращения войны против Украины.

Об этом заявил Джон Тун, лидер республиканского большинства в Сенате, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

"Президента Трампа следует похвалить за его непреклонную решимость установить мир в Украине и за его смелость взаимодействовать со всеми сторонами, от чего отказался его предшественник", - написал сенатор.

Он отметил, что сегодня в Вашингтоне продолжаются мирные переговоры.

"Сенат США готов предоставить президенту Трампу любые экономические рычаги, необходимые для того, чтобы удержать Россию за столом переговоров о справедливом и прочном мире в Украине", - добавил он.

Напомним, в июле лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун отложит продвижение законопроекта о санкциях против России.

Документ предусматривал введение импортных пошлин в размере 500% для стран, закупающих российские нефть, бензин или нефтехимию.

По словам республиканца, президент США Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности действовать, если Владимир Путин не предпримет шагов к мирному соглашению с Украиной.

Тун пришел к выводу, что американский лидер хочет попытаться сделать что-то самостоятельно.

