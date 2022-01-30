Сенат США близький до узгодження законопроекту про санкції проти Росії, - Reuters

Сенатори США дуже близькі до укладення угоди про закон про санкції проти Росії за її агресію проти України. Очікується, що документ буде розглянуто на цьому тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявили агентству два сенатори, що працюють над законопроєктом про санкції проти Росії, Сенат США близький до узгодження документа.
За словами співрозмовників видання, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес і представник республіканців Джеймс Ріш заявили, що збираються просунути цей законопроєкт на цьому тижні.
Менендес в інтерв'ю телеканалу CNN припустився можливості застосування обмежень проти Росії превентивно. "Деякі санкції можуть бути заздалегідь запроваджені за дії Росії, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - уточнив сенатор.
Нагадаємо, раніше американські сенатори об'єдналися в питанні розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
Зазначимо, у разі нового вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які можуть зруйнувати російську економіку.
Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден заявив про готовність ввести санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, при цьому обмеження можуть торкнутися особисто російського лідера Володимира Путіна.