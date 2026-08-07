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Сенат начал обсуждать проект "адских санкций" Грэма против России

18:25 07.08.2026 Пт
2 мин
Решение Сената США может усилить давление на Москву уже в ближайшее время
aimg Анастасия Никончук
Фото: Чак Шумер (GettyImages)

Сенат США начал обсуждение масштабного пакета санкций, инициированного сенатором Линдси Грэмом и направленного против России и Ирана. Окончательное голосование может состояться уже 7 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналиста Алекса Рауфоглу в соцсети X.

Сенат США начал обсуждать санкции против России и Ирана

Сенат США приступил к рассмотрению масштабного пакета санкций, инициированного сенатором Линдси Грэмом и направленного против России и Ирана. Окончательное голосование по документу может состояться уже сегодня.

Шумер предупредил об угрозе

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает проверять готовность Запада противостоять возможным угрозам со стороны России в отношении стран НАТО.

Он сослался на свежие разведданные о потенциальных угрозах и подчеркнул, что двухпартийный законопроект должен продемонстрировать долгосрочную готовность США поддерживать Украину.

"Такие головорезы, как Путин, не обращают внимания на наши слова - их интересует только то, что мы делаем", - заявил Шумер.

Рассмотрение санкционного пакета продолжается. В случае вынесения документа на голосование Сенат может принять решение уже в ближайшее время.

Что известно об "адских санкций" Грэма

США могут принять очередные жесткие ограничения против России уже в сентябре 2026 года. По оценкам украинской стороны, американский пакет будет существенно строже европейских санкционных мер.

Речь идет о законопроекте, который ранее разработал сенатор Линдси Грэм. В Украине рассчитывают, что американские законодатели поддержат документ в начале осени.

Возможна новая волна ограничений

Ожидается, что решение Вашингтона может иметь так называемый мультипликационный эффект и повлиять на дальнейшую санкционную политику союзников Украины.

В частности, принятие американского пакета может создать условия для новых решений со стороны международных партнеров Киева. Среди них:

  • утверждение 22-го пакета санкций Евросоюза;
  • усиление согласованных ограничений странами G7;
  • введение дополнительных санкций другими государствами, поддерживающими Украину.

Таким образом, в Украине рассматривают возможное решение США как фактор, способный усилить международное санкционное давление на Россию уже в ближайшие месяцы.

Напоминаем, что после усиления российских атак против Украины Евросоюз расширил санкции, включив в ограничительный список еще пять человек. Решение связано с причастностью фигурантов к действиям России, направленным против украинского населения и критической инфраструктуры.

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