Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты

Сенат Франции в ночь на 12 марта поддержал спорный проект пенсионной реформы, предусматривающий, в частности, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Франции Элизабет Борн.
За эту инициативу проголосовали 195 сенаторов, против – 112.
"После сотен часов дебатов Сенат принял план по пенсионной реформе. Это решающий этап, чтобы довести до конца реформу, обеспечившую безопасность будущих наших пенсий", - написала она.
15 марта проект реформы должен будет пройти проверку объединенного комитета, состоящего из представителей нижней и верхней палат французского парламента. Если комитет одобрит этот документ, 16 марта будет проведено окончательное голосование в обеих палатах.
Напомним, после объявления о намерениях провести реформы на улицы Парижа вышли протестующие.
7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.
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