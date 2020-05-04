Сенат Франції відхилив урядовий план виходу з карантину

Сенат Франції відхилив урядовий план виходу з режиму ізоляції, який був введений в рамках боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє видання Le Figaro.

План французького уряду по виходу з ізоляції повинен був вступити в дію з понеділка, 11 травня.

Документ був відхилений 89 голосами проти 81.

За останніми даними число смертельних випадків, зареєстрованих на території Франції, досягло 25 210. Понад 25,5 тисячі людей зараз перебувають у госпіталях.

Нагадаємо, у Франції планували з 11 травня почати пом'якшення карантинних заходів. В країні хотіли послабити обмеження на пересування людей, а також відкрити дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації.

Крім цього, глава ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. При цьому він звернув увагу, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.