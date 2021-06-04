Сенат Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єр-міністру Бабішу

Діючий прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зможе залишитися при владі. Парламент не зумів винести йому вотум недовіри.

Про це повідомляє DW .

З 200 депутатів лише 89 осіб увечері в четвер, 3 червня, проголосували за його відставку. Противникам глави уряду був потрібний 101 голос.

Дебати тривали понад 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням.

"Ми не будемо брати участі в цьому театрі", - пояснив її голова Войтех Філіп.

Опозиція вважає, що Бабіш проявив некомпетентність у боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, чинного главу уряду і колишнього підприємця підозрюють у шахрайстві при розподілі субсидій Євросоюзу на користь холдингу Agrofert.

Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою. У республіці неодноразово проходили масові акції протесту проти Бабіша.