ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сенат Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єр-міністру Бабішу

Новость на русском →
Прага, П'ятниця 04 червня 2021 01:29
Сенат Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єр-міністру Бабішу Фото: Андрій Бабіш, прем'єр-міністр Чехії (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Артур Родивилов

Діючий прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зможе залишитися при владі. Парламент не зумів винести йому вотум недовіри.

Про це повідомляє DW.

З 200 депутатів лише 89 осіб увечері в четвер, 3 червня, проголосували за його відставку. Противникам глави уряду був потрібний 101 голос.

Дебати тривали понад 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням.

"Ми не будемо брати участі в цьому театрі", - пояснив її голова Войтех Філіп.

Опозиція вважає, що Бабіш проявив некомпетентність у боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, чинного главу уряду і колишнього підприємця підозрюють у шахрайстві при розподілі субсидій Євросоюзу на користь холдингу Agrofert.

Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою. У республіці неодноразово проходили масові акції протесту проти Бабіша.

Нагадаємо, Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану.

Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Чехия
NEWS
Закон про олігархів: що думають про документ на Заході
Закон про олігархів: що думають про документ на Заході
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях