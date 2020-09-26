ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сім'ям загиблих у катастрофі АН-26 виплатять по 1,5 млн гривень

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерством оборони буде виплачено по 1,57 мільйона гривень в якості одноразової допомоги членам загиблих військовослужбовців у катастрофі АН-26. Виплати гарантовані законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Популярні новини

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив заступник міністра оборони Ігор Старобінський.

"Прийнято рішення про виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ. Розмір виплат становить 1 мільйон 576 тисяч гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони", - сказав він.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив з'ясувати, чи був застрахований екіпаж, а також чи передбачені виплати з Фонду соцстрахування на випадок нещасних випадків для військовослужбовців.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії поблизу Чугуєва Харківської області ввечері в п'ятницю, 25 вересня. В результаті катастрофи загинули 26 людей, ще один знаходиться в лікарні. Більшість з тих, хто перебував на борту, були курсантами харківського військового училища.

Як повідомляло РБК-Україна, ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі АН-26 займе до трьох тижнів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиакатастрофаАН-26выплаты