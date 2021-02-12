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У січні медики та їх родини отримали 295 тисяч гривень СOVID-виплат

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 лютого 2021 13:49
У січні медики та їх родини отримали 295 тисяч гривень СOVID-виплат Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Фонд соцстрахування у січні направив 295 тис. грн на щомісячні СOVID-виплати для 51 медика і їх родин. Розмір виплати для одного медика від фонду складає від 710,79 гривні до 21 тис. 970 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

У відомстві нагадали, що медики, які внаслідок гострої професійної хвороби на COVID-19 отримали стійку втрату працездатності, зокрема, інвалідність, отримують щомісячні страхові виплати. Також виплати направляють особам, які перебували на утриманні медпрацівників у разі їх смерті.

"Станом на сьогодні Фондом соціального страхування України здійснюються щомісячні страхові виплати для 16 медичних працівників, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%. Також щомісячні страхові виплати отримують 35 утриманців у разі смерті медичного працівника", - вказано у повідомленні.

З 295 тисяч гривень на щомісячні виплати для медичних працівників пішло 92 тисячі гривень, а особам, які перебували на утриманні померлих медиків, направили 203 тисячі гривень.

"Щомісячна виплата для одного медика від фонду складає від 710,79 грн до 21 тис. 970 грн. Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності й середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку", - інформують у фонді.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів продовжив на 2021 рік страхові виплати медпрацівникам, які заразилися COVID-19.

Як писало РБК-Україна, на початку травня минулого року Верховна рада прийняла закон про страхові виплати медикам, які борються з COVID-19.

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