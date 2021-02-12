У січні медики та їх родини отримали 295 тисяч гривень СOVID-виплат

Фонд соцстрахування у січні направив 295 тис. грн на щомісячні СOVID-виплати для 51 медика і їх родин. Розмір виплати для одного медика від фонду складає від 710,79 гривні до 21 тис. 970 гривень.

У відомстві нагадали, що медики, які внаслідок гострої професійної хвороби на COVID-19 отримали стійку втрату працездатності, зокрема, інвалідність, отримують щомісячні страхові виплати. Також виплати направляють особам, які перебували на утриманні медпрацівників у разі їх смерті.

"Станом на сьогодні Фондом соціального страхування України здійснюються щомісячні страхові виплати для 16 медичних працівників, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%. Також щомісячні страхові виплати отримують 35 утриманців у разі смерті медичного працівника", - вказано у повідомленні.

З 295 тисяч гривень на щомісячні виплати для медичних працівників пішло 92 тисячі гривень, а особам, які перебували на утриманні померлих медиків, направили 203 тисячі гривень.

"Щомісячна виплата для одного медика від фонду складає від 710,79 грн до 21 тис. 970 грн. Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності й середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку", - інформують у фонді.