Екс-бранці Кремля створили платформу для звільнення українців з полону

Громадська ініціатива має на меті підтримати осіб, які досі перебувають у місцях обмеження волі на окупованих територіях Криму та Донбасу, а також у Росії. Організатори розповіли, що платформа зосередиться на приверненні міжнародної уваги до питання звільнення заручників Кремля, а також на взаємодії з української владою у процесі їхнього звільнення.

"Нашою метою є відновлення справедливості для кожного. Платформа займається звільнення громадян, які опинилися за ґратами внаслідок російської агресії. Ми також засуджуємо переслідування громадянських активістів. Ми прагнемо, щоб питання звільнення політичних в’язнів стало пріоритетним як для наших міжнародних партнерів, так і для української влади", - сказав один з організаторів громадського об’єднання Павло Гриб.

За словами засновників, платформа діятиме виключно на основі норм міжнародного права, законодавства України, норм Статуту ООН, міжнародних конвенцій та рішень міжнародних судів і резолюцій інших міжнародних правових організацій. Крім того, організація відкрита до співпраці з українськими та міжнародними спільнотами, які працюють у напрямку звільнення українських громадян.

"Ми заявляємо, що у своїй діяльності протистоятимемо агресії Росії, боротимемось за повернення тимчасово окупованих територій, працюватимемо заради свободи та незалежності нашої держави", – сказали організатори.

Платформу презентували за підтримки ініціативи Prisoners Voice, координатором якої є Центр громадянських свобод.

Засновниками платформи "Звільнення в’язнів" є: Олег Сенцов, Герой України Володимир Жемчугов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Павло Гриб, Ахтем Чийгоз, Станіслав Асєєв, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Ігор Козловський, Євген Панов, Ільмі Умеров, Микола Семена, Ісмаїл Рамазанов, Олександр Шумков, Ігор Мовенко.