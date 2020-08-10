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Сім'я Суркісів йде в суд через публікації про виведення коштів із ПриватБанку

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 17:11
Сім'я Суркісів йде в суд через публікації про виведення коштів із ПриватБанку
Фото: відділення ПриватБанку (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Родина Суркісів подала позов щодо захисту честі

Родина Суркісів подала позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у зв'язку з публікаціями про нібито їх причетність до виведення коштів з ПриватБанку.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Суркісів.

"Нещодавно в ефірі телеканалу "Прямий" Сергієм Фурсою з посиланням нібито на звіт агентства Kroll була оприлюднена маніпулятивна та брехлива інформація про причетність родини Суркісів до злочинної схеми виведення коштів з ПриватБанку, що призвело до неплатоспроможності банку", - повідомила сторона захисту.

За словами адвоката, автори поширюваної інформації чітко усвідомлювали її недостовірний характер, адже вона не підтверджена жодним офіційним документом.

"Подібні заяви ганьблять честь, гідність та ділову репутацію родини Суркісів. У зв’язку з цим Григорій та Ігор Суркіси та їхній батько звернулись із позовом про визнання інформації недостовірною та зобов’язання її спростування", - додали у Суркісів.

Нагадаємо, раніше адвокат Віктор Борух заявив, що поширена маловідомим американським виданням Chicago morning star та рядом українських ЗМІ інформація про те, що нібито деякі іноземні компанії, діяльність яких пов'язують з сім'єю Суркісів, причетні до виведення коштів з ПриватБанку, не відповідає дійсності, є брехливою і відвертою фальсифікацією фактів.

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