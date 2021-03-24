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Семінський переховувався, щоб уникнути кримінального покарання за відмивання грошей, - Рудьковський

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 16:55
Семінський переховувався, щоб уникнути кримінального покарання за відмивання грошей, - Рудьковський Фото: Олег Семінський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Щоб уникнути кримінального покарання за несплату податків компанією "Нафтогазвидобування" і інші фінансові махінації, виявлені в ході аудиту у 2011 році, тодішньому директору підприємства Олегу Семінському довелося сховатися.

Про це розповів екс-міністр транспорту Микола Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Рудьковського, Семінський зник незадовго до угоди із продажу "Нафтогазвидобування", коли з'ясувалося, що неефективне управління привело компанію до великих збитків і боргів.

"Коли ситуація виникла у 2011 році, що конфлікт між нами не розв'язується, я зміг знайти аргументи, щоб ми провели аудит компанії. Після того, як все було витягнуто на поверхню і показано, що фактично десятки мільйонів доларів були вимиті з компанії, не сплачені податки, що це чи кримінальний кейс, чи потрібно продати стратегічному інвестору. Він з цим погодився, і буквально за кілька днів до операції у нас пропадає гендиректор, угода була зірвана і продати компанію ми змогли тільки значно пізніше", - розповів Рудьковський.

За словами Рудьковського, Семінський разом з нинішнім нардепом від ОПЗЖ і колишнім співвласником "Нафтогазвидобування" Нестором Шуфричем домовилися про незаконне виведення грошей компанії через підставні фірми.

"Вони фактично 90% прибутку відправляли на компанії-миття: дніпропетровські, харківські, інші. Вимивали фактично весь прибуток компанії, навіть не вистачало грошей для розширеного буріння. Компанії на певному етапі взагалі почали скорочувати видобуток", - розповів Рудьковський.

Як відомо, у 2015 році Семінський знайшовся, звинувативши у своєму викраденні і трирічному утриманні в неволі Рудьковського. Коментуючи кримінальну справу, пов'язану зі зникненням Семінського, Рудьковський заявив, що це - "пряме вимагання частки в компанії "Нафтогазвидобування".

"Я вважаю, що те, що мене зробили підозрюваним - це прямий наслідок і бажання і вимагання тих 10% або 150 мільйонів доларів, які Семінський хоче отримати або за мене, або з компанії, або головного акціонера, тому що він для себе визначив, що він був акціонером компанії", – сказав Рудьковський.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, Олег Семінський, що звинувачує екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського у своєму викрадення, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол.

Мова йде про найбільшої приватної газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування", в якій Семінський коли працював директором.

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