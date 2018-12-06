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Семенов потрапив у квіткову церемонію першої особистої гонки сезону

Новини » Спорт    06.12.2018 - 14:02
Семенов потрапив у квіткову церемонію першої особистої гонки сезону

Український біатлоніст "чисто" пройшов всі чотири стрільби

Український біатлоніст Сергій Семенов фінішував шостим в індивідуальній гонці етапу Кубка світу в Поклюці, яка стала першою особистою гонкою в новому сезоні. Про це повідомляється у Facebook UA:Біатлон.

Наш спортсмен без промахів пройшов усю дистанцію і фінішу дістався на другій проміжній позиції. Надалі результат Семенова відсунули до квіткової церемонії.

Перемогу святкував Мартен Фуркад, другим став німецький біатлоніст Йоханнес Кюн, а бронзова нагорода опинилася у австрійця Сімона Едера. Всі призери не допустили жодного промаху на чотирьох рубежах.

Інші українці фінішували з такими результатами: Артем Прима з двома промахами став 21, а Артем Тищенко з "нулем" - 31. Віталій Кільчицький допустив три промахи і став тільки 74.

 

В четвер, 6 грудня, в словенській Поклюці відбулась чоловіча індивідуальна гонка, яка мала пройти ще вчора, але через...

Опубліковано UA:БІАТЛОН Четвер, 6 грудня 2018 р.

Після закінчення першого офіційного старту нового сезону Семенов поділився своїми враженнями.

"Насправді протягом всієї гонки було важко. На першому колі я зрозумів, що почав не дуже швидко. У принципі, 4 нуля в будь-якій гонці - це хороший результат, ну а ходом на що готовий, на те і готовий. У спринті стартувати буду", - підкреслив український біатлоніст.

Нагадаємо, перша чоловіча індивідуальна гонка нового сезону Кубка світу була перенесена через погодні умови.

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