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Першу індивідуальну гонку сезону в біатлоні перенесли через погоду

Новини » Спорт    05.12.2018 - 15:54
Першу індивідуальну гонку сезону в біатлоні перенесли через погоду
Фото: (twitter.com/IBU_WC)

У старті заявлено четверо українців

Чоловічу індивідуальну гонку в рамках першого етапу Кубка світу в словенській Поклюці перенесли на наступний день через погодні умови. Про це повідомляється в Twitter Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Старт був запланований на 15:15 5 грудня, але через туман гонку спочатку змістили на 15:35 і біатлоністи навіть вийшли на пристрілювання.

Пізніше організатори прийняли рішення перенести гонку на 6 грудня. Старт запланований на 11:15.

Від збірної України індівідуалку побіжать Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький. Капітан команди Дмитро Підручний готується на спринт.

Зазначимо, що 6 грудня також повинна відбутися жіноча індивідуальна гонка. Її старт запланований на 15:15.

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