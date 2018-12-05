Першу індивідуальну гонку сезону в біатлоні перенесли через погоду

Фото: (twitter.com/IBU_WC)

У старті заявлено четверо українців

Чоловічу індивідуальну гонку в рамках першого етапу Кубка світу в словенській Поклюці перенесли на наступний день через погодні умови. Про це повідомляється в Twitter Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Tough luck for the first individual of the season. Competition is canceled for the day. More news to follow #POK18 pic.twitter.com/siYOjwV3SH — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2018

Старт був запланований на 15:15 5 грудня, але через туман гонку спочатку змістили на 15:35 і біатлоністи навіть вийшли на пристрілювання.

World Cup Race Director Borut Nunar just announced to the teams that the start will be delayed -- visibility at the shooting range is problematic due to fog.



New start time: 14.35 CET!



You can follow the Men's 20km live on https://t.co/Z1cUg2llYh #POK18 pic.twitter.com/JKrdLmzNq2 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2018

Пізніше організатори прийняли рішення перенести гонку на 6 грудня. Старт запланований на 11:15.

No competition today -- the men's 20km Individual will be taking place tomorrow 10.15 (CET) #POK18 @BiatlonPokljuka



Here is IBU World Cup Race Director Borut Nunar's explanation: pic.twitter.com/37l0rSA2H6 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2018

Від збірної України індівідуалку побіжать Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький. Капітан команди Дмитро Підручний готується на спринт.

Зазначимо, що 6 грудня також повинна відбутися жіноча індивідуальна гонка. Її старт запланований на 15:15.