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Сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Зокрема, з сьогоднішнього дня сертифікати вакцинації почали видавати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

"У той час як деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли всі функції будуть розгорнуті по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський домовився з керівництвом ЄС про взаємне визнання цифрових сертифікатів для відновлення подорожей громадян України та ЄС.

Крім того, Україна і Молдова укладуть угода про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня. При цьому вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.

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