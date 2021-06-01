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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 1 июня, сем стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В частности, с сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

"В то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране", - говорится в сообщении.

Отметим, что запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с руководством ЕС о взаимном признании цифровых сертификатов для восстановления путешествий граждан Украины и ЕС.

Кроме того, Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Добавим, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля. При этом они будут полностью синхронизированы с европейскими и международными сертификатами, чтобы вакцинированные украинцы могли ездить за границу.

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