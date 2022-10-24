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"Селтик" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: Александр Зубков (справа) забил 4 мяча в сезоне 2022/23 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 шотландский "Селтик" примет донецкий "Шахтер".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Селтик" – "Шахтер" состоится 25 октября в Глазго. Поединок примет стадион "Селтик Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill свои симпатии отдали соотечественникам. На победу "кельтов" здесь принимают ставки с коэффициентом 1,83. Вероятный успех "горняков" оценили баллом 4,00. Даже ничья чуть более вероятная – кэф 3,75.

Персональные фанаты Александра Зубкова могут заложиться на то, что гол вингера будет первым или последним в матче с перспективным коэффициентом 8,50. Зато неочевидной ставкой с солидным кэфом 12,00 выглядит вариант окончания поединка без голов.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу "Селтика" составил 1,85. Тем временем ничья и потенциальная победа "Шахтера" оценены близкими баллами – 3,80 и 3,90 соответственно.

Непатриотическая ставка с уверенной победой "кельтов" (2:0) увеличит выигрыш в 9,75 раз. Интересным вариантом стала вероятная победа "горняков" с голами от обеих команд с хорошим кэфом 6,25.

Накануне "Шахтер" вылетел в Шотландию из польского Жешува. Тренерский штаб "горняков" взял в Глазго 26 исполнителей. Не поехал с командой фланговый нападающий Марьян Швед, сыгравший в старте "Шахтера" в первой встрече грандов.

К слову, на прошлой неделе "Шахтер" нанес "Колосу" разгромное поражение на "Арене Львов".

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