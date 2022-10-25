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"Селтик" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

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Глазго, Вторник 25 октября 2022 08:45
"Селтик" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов Фото: Михаил Мудрик расстроил Джо Харта в Варшаве (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 шотландский "Селтик" примет донецкий "Шахтер" на Туманном Альбионе.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Селтик" – "Шахтер"

25 октября, 22:00, Глазго, "Селтик Парк", трансляция на MEGOGO и Volia TV

"Горняки" оказались перед первым водоразделом нынешнего сезона. Положительный результат в Шотландии обеспечит отечественному гранду путевку в евровесну. Победа же вообще всерьез повысит шансы дончан на выход в 1/8 главного еврокубка, ведь РБ "Лейпциг" параллельно будет противостоять грозному "Реалу".

&quot;Селтик&quot; – &quot;Шахтер&quot;: анонс матча Лиги чемпионов

К поединку в Глазго "Шахтер" подошел в отличном настроении и хороших кондициях. После разгрома "Колоса" в УПЛ посреди прошлой недели "горняки" получили дополнительный отдых. Они договорились с "Минаем" о переносе субботнего матча и в очередной раз довели до истерики отдельных футбольных обозревателей.

Конечно, такие договоренности украинский футбол не украшают. С другой стороны, сезон в условиях войны нуждался в принципиально ином подходе к составлению календаря. Но Премьер-лиге не было дела ни к участникам еврокубков, ни к делам Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

&quot;Селтик&quot; – &quot;Шахтер&quot;: анонс матча Лиги чемпионов

Тем временм "кельты" на выходных одержали хаотическую победу над "Хартс" (4:3). За 90 минут ребята Анге Постекоглу успели побывать в роли лидера и аутсайдера, а равным счет был трижды. В конце концов, Тейлор вырвал для "Селтика" победу, но затраченные усилия могут неприятно аукнуться в Лиге чемпионов.

Дисквалифицированные:

Травмированные: Старфельт, Макгрегор – Корниенко, Швед

Под вопросом: Жота – Конопля, Очеретько

Ориентировочные составы на матч "Селтик" – "Шахтер"

"Селтик": Харт – Ралстон, Картер-Уикерс, Йенц, Тейлор – Муй, О'Райли, Хатате – Форрест, Якумакис, Маэда

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

&quot;Селтик&quot; – &quot;Шахтер&quot;: анонс матча Лиги чемпионов

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

В первом свидании команд "Шахтеру" изрядно повезло. "Кельты" должны были побеждать в Варшаве, но не воспользовались созданными возможностями. Зато теперь сломить сопротивление окрыленных заслуженной ничьей с "Реалом" дончан будет труднее.

Не в пользу "Селтика" и турнирная ситация. "Горняки" получат роскошь играть вторым номером и будут готовы в любой момент шокировать соперника голом. Так что забьют, очевидно, обе команды.

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