"Селтик" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч "Селтик" – "Шахтер" состоится 25 октября в Глазго. Поединок примет стадион "Селтик Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Вадим Шевякин.

Накануне "Шахтер" вылетел в Шотландию из польского Жешува. Тренерский штаб "горняков" взял в Глазго 26 исполнителей. Не поехал с командой фланговый нападающий Марьян Швед, сыгравший в старте "Шахтера" в первой встрече грандов.