"Селтік" дозволив дозволив головному тренеру вести переговори про зміну клубу

Брендан Роджерс зацікавлений в пропозиції англійського "Лестера"

Шотландский "Селтик" разрешил главному тренеру Брендану Роджерсу провести переговоры с "Лестером" о личном контракте. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Клуб английской Премьер-лиги, который на прошлой неделе уволил Клода Пюэля, сделал официальный запрос по поводу перехода 46-летнего североирландского специалиста. Сам Роджерс выразил заинтересованность в этой работе.

За досрочный уход тренера английскому клубу придётся заплатить около 6,9 млн евро.

Брендан Роджерс возглавляет "Селтик" c мая 2016 года. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии. Кроме того, специалист уже работал в АПЛ. В 2012–2015 годах он тренировал "Ливерпуль".

"Лестер", набрав 32 очка, занимает 12 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Напомним, что контракт с "Селтиком" подписал украинский форвард Марьян Швед, который переберется в клуб летом, а завершит сезон в "Карпатах" на правах аренды.