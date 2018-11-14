ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Раньєрі став головним тренером аутсайдера чемпіонату Англії

Новини » Спорт    14.11.2018 - 12:11
Раньєрі став головним тренером аутсайдера чемпіонату Англії
Фото: Клаудіо Раньєрі (twitter.com/FulhamFC)

Колишній наставник був відправлений у відставку

Італійський фахівець Клаудіо Раньєрі призначений на пост головного тренера "Фулхема". Як повідомляється на сайті клубу, колишній наставник команди Славиша Йоканович був відправлений у відставку.

Під його керівництвом команда набрала 5 очок в 12 матчах АПЛ і займає останнє місце в турнірній таблиці.

"Для мене велика честь прийняти запрошення і можливість очолити" Фулхем ", фантастичний клуб з традиціями та історією. Мета" Фулхема "ніколи не повинна складатися тільки в тому, щоб просто вижити в Прем'єр-лізі. Ми повинні завжди бути сильним суперником і досягати успіху ", - цитує Раньєрі офіційний сайт клубу.

Раніше італієць тренував такі клуби, як "Наполі", "Валенсія", "Атлетіко", "Челсі", "Ювентус", "Інтер", "Рома", "Монако" і "Лестер Сіті". З останнім наставник ставав чемпіоном Англії.

Нагадаємо, раніше колишній тренер збірної Італії Джампьеро Вентура очолив "К'єво" - аутсайдера Серії А.

Колишній тренер "Шахтаря" очолив "Сельту" Террі став помічником головного тренера "Астон Вілли"
Новини України чемпионат Англиитренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся