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Село у Закарпатській області закрили на карантин

Новини » Коронавірус     24.05.2020 - 16:22
Село у Закарпатській області закрили на карантин
Фото: пропускний пункт (РБК-Україна)

На в'їзді в село встановлять пункт пропуску

У Закарпатській області на карантин закрили село Ворочево у Перечинському районі. У майже 30 мешканців села підтвердили захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація на сторінці у Facebook.

Так, на сьогоднішньому засіданні комісії із ліквідації надзвичайної ситуації ухвалили рішення про встановлення карантинної зони та облаштування контрольно-пропускного пункту на в'їзді та виїзді з села Ворочево.

Пересуватися дозволять лише працівникам закладів охорони здоров’я, державних установ, організацій та інших об’єктів критичної інфраструктури.

За даними ОДА, коронавірус підтвердили у 28 мешканців села.

Нагадаємо, 9 травня у Херсонській області через спалах коронавірусу на карантин закрили 3 населені пункти.

Також РБК-Україна писало, що в Україні третій день підряд скорочується кількість нових випадків коронавірусу.

Крім того, в Україні станом на сьогодні від коронавірусу одужали 7 тисяч пацієнтів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Закарпатська областькарантинКоронавірус
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