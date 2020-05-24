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Село в Закарпатской области закрыли на карантин

Новости » Коронавирус     24.05.2020 - 16:22
Село в Закарпатской области закрыли на карантин
Фото: пропускной пункт (РБК-Украина)

На въезде в село установят пункт пропуска

В Закарпатской области на карантин закрыли село Ворочево в Перечинском районе. В почти 30 жителей села подтвердили заболевание коронавирусом.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Так, на сегодняшнем заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации приняли решение об установлении карантинной зоны и обустройстве контрольно-пропускного пункта на въезде и выезде из села Ворочево.

Передвигаться позволят лишь работникам учреждений здравоохранения, государственных учреждений, организаций и других объектов критической инфраструктуры.

По данным ОГА, коронавирус подтвердили у 28 жителей села.

Напомним, 9 мая в Херсонской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли 3 населенных пункта.

РБК-Украина писало, что в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев коронавируса.

Кроме того, в Украине по состоянию на сегодня от коронавируса выздоровели 7 тысяч пациентов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Закарпатская областькарантинКоронавирус
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