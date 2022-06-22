Село без світла та руйнування: росіяни знову били по Дніпропетровській області

"У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади - Апостолівську та Зеленодольську. Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", - пише Резніченко.

За словами очільника області, в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли село Шестерня Криворізького району з РСЗВ "Ураган".

Додамо, у Новомосковському районі Дніпропетровської області війська РФ ракетами знищили будівельне підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.