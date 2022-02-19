ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загострення на Донбасі. Місія ОБСЄ закликала забезпечити доступ до районів обстрілів

Новость на русском →
Донбас, Субота 19 лютого 2022 01:05
Загострення на Донбасі. Місія ОБСЄ закликала забезпечити доступ до районів обстрілів Фото: Місія ОБСЄ закликала забезпечити доступ до районів обстрілів (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Місія ОБСЄ уточнює заяви та повідомлення про порушення на Донбасі. Спостерігачі закликали забезпечити безперешкодний доступ до районів обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місії ОБСЄ в Україні.

Місія констатувала різке підвищення інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до вступу в силу домовленості про заходи щодо його посилення в липні 2020 року.

"На тлі підвищеної напруженості місія знову звертається до сторін із закликом неухильно дотримуватися всіх узятих на себе зобов'язань, а також зробити всі необхідні кроки для забезпечення зниження рівня напруженості і негайної деескалації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що організація продовжить роботу, попри відкликання деякими країнами своїх спостерігачів.

РБК-Україна повідомляло, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.

Зазначимо, що загострення на Донбасі триває другий день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Донбас
NEWS
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі