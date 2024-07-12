В селе под Волчанском из-за массированного удара РФ есть жертвы и раненые: ГСЧС показала фото

Из-за вчерашнего российского мощного авиаудара по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской общины Чугуевского района Харьковской области погибли 3 человека, и еще 8 пострадали. Спасатели показали фото последствий атаки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

Как отметили чрезвычайники, российские оккупанты в четверг вечером, 11 июля, нанесли по населенному пункту массированный удар авиабомбами.

"Погибли 3 человека (2 мужчин и женщина), еще 8 человек пострадали. От взрывов разрушены жилые дома и дворовые застройки", - говорится в заявлении ГСЧС.

Кроме того, добавили в Службе, на месте из-за вражеской атаки произошли пожары.

"По разным адресам горели 2 одноэтажных многоквартирных дома барачного типа и хозяйственные постройки общей площадью около 1800 кв.м", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС рассказали, что спасателям пришлось ликвидировать пожары под угрозой повторных ударов со стороны оккупантов.

Последствия русского авиаудара по н.п. Белый Колодец недалеко от Волчанска в Харьковской области (фото: t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Харькове и области

Напомним, с начала мая этого года РФ пыталась осуществить повторное наступление в Харьковской области. Оккупанты смогли продвинуться к окрестностям Волчанска. Кроме этого сам Харьков подвергался масштабным обстрелам.

Как ранее заявлял глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг используют Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов.

Также ранее сообщалось, что перед этим, 26 июня, российские захватчики нанесли авиаудар по населенному пункту Дергачи Харьковской области. Тогда среди пострадавших были дети. А уже 29 июня росармия сбросила на Дергачи 4 авиабомбы, предварительно - УМПБ Д-30.