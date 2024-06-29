Самый большой удар с 2022 года. РФ сбросила 4 КАБа по Дергачам под Харьковом

Днем субботы, 29 июня, Россия нанесла самый большой массированный удар по Дергачам, что в Харьковской области, начиная с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевского МВА Вячеслава Задоренко.

По его данным, на город было сброшено 4 авиабомба, предварительно – УМПБ Д-30. Из-за авиаудара обломочных ранений получили двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, которые госпитализированы в больницу. Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.

Уже известно, что повреждены по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий. Частично разрушены линии электропередач.

"Сегодня враг нанес наиболее массированный удар по Дергачам начиная с 2022 года. В настоящее время все профильные службы и волонтеры Дергачевского гуманитарного центра работают на месте, помогая устранять последствия российских обстрелов", - написал Задоренко.

Фото: последствия удара по Дергачам 29 июня (t.me/zadorenko_v)

Ситуация в Харькове и области

После того, как Россия начала повторное наступление на севере Харьковской области, населенные пункты в этом регионе подвергаются масштабным обстрелам. В частности, недавно Россия снова массированно обстреляла Харьков и использовала для этого четыре КАБа.

Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.

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