Села Крынки почти нет, но украинские морпехи удерживают позиции, - Плетенчук

"Украинские морпехи держатся на позициях. Хотя на самом деле это адская работа – там фактически нет населенного пункта, который назывался Крынки. И закрепиться там действительно трудно, потому что фактически укрытия уже нет. То есть исключительно на характере, на опыте и, соответственно, на взаимодействии, держатся украинские морпехи, но они свои задачи выполняют", – сообщил Плетенчук.

Он добавил, что за прошедшие сутки в зоне ответственности Сил обороны юга российская армия совершила 23 штурма: 14 в районе Крынков (которые были безуспешны), и 9 на Ореховском направлении – в районе Старомайорского, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Также Дмитрий Плетенчук сообщил, что оккупанты предприняли попытку высадки на остров Нестрига. Таким образом, враг хочет улучшить свое тактическое положение.

"Поэтому еще это позволяет приблизиться к нашим позициям, к населенным пунктам на правобережье. Соответственно, оттуда легче вести именно минометный огонь или управлять FPV-дронами - увеличить их радиус действия. Поэтому это им интересно, но таких попыток немного", - резюмировал Плетенчук. .