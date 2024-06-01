RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Села Крынки почти нет, но украинские морпехи удерживают позиции, - Плетенчук

Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Эдуард Ткач

Село Крынки на Левобережье Днепра Херсонской области фактически перестало существовать как населенный пункт. Однако украинские морпехи продолжают удерживать позиции и выполнять задачи.

Передает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире Freedom.

"Украинские морпехи держатся на позициях. Хотя на самом деле это адская работа – там фактически нет населенного пункта, который назывался Крынки. И закрепиться там действительно трудно, потому что фактически укрытия уже нет. То есть исключительно на характере, на опыте и, соответственно, на взаимодействии, держатся украинские морпехи, но они свои задачи выполняют", – сообщил Плетенчук.

Он добавил, что за прошедшие сутки в зоне ответственности Сил обороны юга российская армия совершила 23 штурма: 14 в районе Крынков (которые были безуспешны), и 9 на Ореховском направлении – в районе Старомайорского, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Также Дмитрий Плетенчук сообщил, что оккупанты предприняли попытку высадки на остров Нестрига. Таким образом, враг хочет улучшить свое тактическое положение.

"Поэтому еще это позволяет приблизиться к нашим позициям, к населенным пунктам на правобережье. Соответственно, оттуда легче вести именно минометный огонь или управлять FPV-дронами - увеличить их радиус действия. Поэтому это им интересно, но таких попыток немного", - резюмировал Плетенчук. .

Напомним, что по информации американского Института изучения войны, Россия, вероятно, намерена начать вторую фазу наступательной операции на Харьковщине после запланированного захвата Волчанска.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская армия активизировалась возле Липца Харьковской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине