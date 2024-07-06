В Селидово резко возросло число раненых после удара РФ по предприятиям

Число раненых в Селидово после удара КАБами по предприятиям возросло до 15 человек.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В Селидово 5 человек погибли и 15 ранены, поврежден 21 частный дом, 3 админздания, предприятие, кафе, 4 магазина, торговые павильоны на рынке и 21 авто", - рассказал он.
Кроме того:
По данным Филашкина, за 5 июля россияне убили 11 жителей Донецкой области. Еще 43 человека в области за сутки получили ранения.
Российские войска постоянно обстреливают Селидово Донецкой области. Так, российские войска 5 июля, сбросили две управляемые авиабомбы на город Селидово Донецкой области.
Первоначально сообщалось, что в результате удара погибли пять человек, еще восемь - ранены.
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