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В селе Мила повреждено около 300 объектов, начато восстановление, - КМВА

22:30 30.08.2026 Вс
2 мин
Гуманитарный штаб уже принял более 200 заявлений в помощь
aimg Валерия Абабина
В селе Мила повреждено около 300 объектов, начато восстановление, - КМВА Фото: Последствия вражеского удара и детонации в Киевской области (t.me/tkachenkotymur)
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Власти начали оценивать ущерб и ремонтировать коммуникации в Миле. На двух самых разрушенных улицах вернули свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко .

В селе Мила Бучанского района и близлежащих населенных пунктах насчитали около 300 поврежденных объектов. Из них более 200 – частные дома, еще 14 – многоэтажки.

Часть домов разрушена полностью, остальные имеют частичные или незначительные повреждения.

По словам Ткаченко, в результате удара и последующей детонации погибли 38 человек. Еще 52 человека получили ранения, среди них 5 детей. В больницах остаются 9 человек, их состояние врачи оценивают как среднее.

Фото: Последствия вражеского удара и детонации в Киевской области (t.me/tkachenkotymur)

Все очаги пожара подразделения ГСЧС потушили. На месте круглосуточно работают пиротехники – обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

На двух наиболее поврежденных улицах после разминирования специалисты ДТЭК уже возобновили электроснабжение, продолжаются работы по восстановлению света и газа на других участках.

Помощь людям

На локации работает гуманитарный штаб, где можно получить психологическую помощь и подать заявление на материальную.

Подано более 200 таких заявок. Вместе с Министерством по восстановлению, инфраструктуре и транспорту власти нарабатывают механизмы восстановления разрушенных домов и инфраструктуры.

Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области - пожар сопровождался взрывами и детонацией боеприпасов.

СБУ возбудила уголовное дело по факту удара и детонации, расследование ведут по статье о служебной халатности.

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