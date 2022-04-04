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У селі під Черніговом окупанти тримали в підвалі школи понад 150 заручників, - глава ОВА

Фото: військові РФ тримали в підвалі сільскої школи під Черніговом понад 150 місцевих жителів (facebook.com/viacheslav.chaus)
Автор: Володимир Костирін

У селі Ягідне Чернігівської області в підвалі школи російські окупанти тримали понад 150 місцевих жителів одночасно. У цьому приміщенні деякі люди вмирали, але загарбники тіла не виносили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Ягідне. Підвал школи. В цьому приміщенні (воно насправді невелике, фото не дуже передає) ворог тримав понад 150 людей одночасно. Випускав на вулицю. Іноді, не часто. Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю. Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха", - пише чиновник.

Також зазначається, що в цьому селі, звільненому ЗСУ 3 квітня, солдати РФ тримали в шкільному підвалі разом з іншими заручниками і дітей.

"Там були жінки й діти. Я уклоняюся їх мужності й витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - йдеться в публікації.

Військові РФ тримали в підвалі села Ягідне під Черніговом понад 150 жителів (фото: facebook.com/viacheslav.chaus)

Раніше повідомлялося, що 3 квітня в Чернігівській області ЗСУ звільнили Количівку, Ягідне та Іванівку.

Також ми писали, що 4 квітня автомобільне сполучення Києва та Чернігова відновлять через Гончарівське.

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