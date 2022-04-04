Автомобільне сполучення Чернігова з Києвом відновлено через Гончарівське
З 10 ранку 4 квітня пішохідне та автомобільне сполучення Києва та Чернігова буде відновлено через населений центр Гончарівське. Раніше рух до столиці було ускладнено через зруйнований міст На виїзді з Чернігова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Північ".
Оперативне командування "Північ" повідомляє, що новим маршрутом зможуть скористатися місцеві жителі, а також автомобілі, що перевозять гуманітарні вантажі. У зв'язку з особливостями дорожнього покриття вага машин, які можуть проїхати по новому маршруту, обмежена вагою 5 тонн.
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