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В секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ

Фото: в секторе Газа погиб сын экс-главы Генштаба ЦАХАЛ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В боях с террористами ХАМАС в секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и нынешнего министра в правительстве Гади Айзенкота - Галь Айзенкот. Он был резервистом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Галь Айзенкот служил военным парамедиком в 699 батальоне 551 резервной бригады специального назначения.

Известно, что 25-летний мужчина погиб в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Отмечается, что министр без портфеля и член узкого военного кабинета в чрезвычайном правительстве национального единства Гади Айзенкот узнал о гибели сына во время посещения южного командования израильских войск.

Соболезнования выразил ряд политиков и военных стран, в том числе и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и зачистку сектора Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные смогли оцепить дом лидера ХАМАСа Яхьи Синвара на юге сектора Газа.

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