У секторі Газа загинув син колишнього начальника Генштабу ЦАХАЛ

У боях із терористами ХАМАС у секторі Газа загинув син колишнього начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота - Галь Айзенкот. Він був резервістом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Співчуття висловила низка політиків і військових країн, у тому числі й прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Зазначається, що міністр без портфеля та член вузького воєнного кабінету у надзвичайному уряді національної єдності Гаді Айзенкот дізнався про загибель сина під час відвідин південного командування ізраїльських військ.

Відомо що, 25-річний чоловік загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів у таборі біженців Джабалія на півночі сектора Газа.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й зачистку сектора Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я. Тоді сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Днями прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські військові змогли оточити будинок лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара на півдні сектора Газа.

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