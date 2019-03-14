З сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю

Повідомлень про жертв або пошкодження не надходило

Группировка ХАМАС выпустила с территории сектора Газа в сторону Израиля две ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в агломерации Гуш-Дан сработали сирены тривоги.

Тем не менее, власти Тель-Авива и других городов центрального Израиля заявили об открытии всех бомбоубежищ.

После пуска ракет группировка ХАМАС эвакуировала свою штаб-квартиру в Газе из-за возможного ответа израильской армии.

Так, военные заявили, что ни одна ракета не была сбита. Также не было никаких сообщений о жертвах или повреждениях.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля в ночь на четверг, 7 марта, нанесли удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету и воздушные шары со взрывчаткой, выпущенные накануне с территории анклава.

Самолеты и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей в комплексе ХАМАС в южной части сектора Газа.

РБК-Украина писало, что на Западном берегу Иордана в районе Рамаллы автомобиль врезался в группу израильских военных, в результате наезда пострадали два человека. Израильские солдаты открыли огонь по нападавшим, двое из них погибли, еще один получил ранения.