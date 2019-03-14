З сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю

Ілюстративне фото: авіаудар (rfsmediaoffice.com)

Повідомлень про жертв або пошкодження не надходило

Угруповання ХАМАС випустило з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в агломерації Гуш-Дан спрацювали сирени тривоги.

Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявила про відкриття всіх бомбосховищ.

Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповідь ізраїльської армії.

Так, військові заявили, що жодна ракета не була збита. Також не було жодних повідомлень про жертви або пошкодження.

שני שיגורים זוהו משטח רצועת עזה לשטח ישראל. מערכות ההתרעה והגילוי פעלו כנדרש. לא בוצע יירוט של מערכות ההגנה האווירית. לא מוכר נזק או נפגעים באירוע. אין הנחיות מיוחדות לעורף — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 14, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на четвер, 7 березня, завдали ударів по базі палестинських бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з території анклаву.

Літаки та інші літальні апарати Армії оборони Ізраїлю атакували кілька військових цілей в комплексі ХАМАС у південній частині сектора Газа.

РБК-Україна писало, що на Західному березі Йордану в районі Рамалли автомобіль врізався в групу ізраїльських військових, в результаті наїзду постраждали дві людини. Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападниках, двоє з них загинули, ще один отримав поранення.