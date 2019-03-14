ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події    14.03.2019 - 23:32
З сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю
Ілюстративне фото: авіаудар (rfsmediaoffice.com)

Повідомлень про жертв або пошкодження не надходило

Угруповання ХАМАС випустило з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в агломерації Гуш-Дан спрацювали сирени тривоги.

Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявила про відкриття всіх бомбосховищ.

Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповідь ізраїльської армії.

Так, військові заявили, що жодна ракета не була збита. Також не було жодних повідомлень про жертви або пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на четвер, 7 березня, завдали ударів по базі палестинських бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з території анклаву.

Літаки та інші літальні апарати Армії оборони Ізраїлю атакували кілька військових цілей в комплексі ХАМАС у південній частині сектора Газа.

РБК-Україна писало, що на Західному березі Йордану в районі Рамалли автомобіль врізався в групу ізраїльських військових, в результаті наїзду постраждали дві людини. Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападниках, двоє з них загинули, ще один отримав поранення.

Попередні слухання у справах прем'єр-міністра Ізраїлю пройдуть після виборів У Держдумі заявили, що неядерні країни стануть цілями для ударів РФ
Новини України Сектор ГазаІзраїльракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся