Із сектора Газа по Ізраїлю випустили чотири ракети

По території Ізраїлю з сектора Газа у середу, 15 січня, були запущені чотири ракети. Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що дві з чотирьох ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол". Сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні Ізраїлю в кибуцах Нахаль-Оз, Саад і Кфар-Аза.

"Після спрацьовування сирени оповіщення про ракетний обстріл на півдні Ізраїлю повідомляємо, що чотири ракети були запущені із сектору Газа по ізраїльській території, дві з них були перехоплені системою ППО "Залізний купол", - повідомили ізраїльські військові.

Обстріл Ізраїлю з території сектора Газа став першим у нинішньому році. Востаннє обстріл ізраїльських територій був зафіксований 25 грудня. Тоді була запущена одна ракета, яка була перехоплена системою ППО "Залізний купол".

В той раз в результаті обстрілу ізраїльської території евакуйований прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який проводив зустріч з виборцями на півдні країни в місті Ашкелон. Після спрацьовування сирен Нетаньяху евакуювали в бомбосховище.