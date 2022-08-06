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З сектора Газа по Ізраїлю за добу випустили близько 350 ракет

Фото: Ізраїль збиває ракети "Залізним куполом" (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

За першу добу операції "Світанок" з сектора Газа у відповідь на авіаудари випустили по Ізраїлю близько 350 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що згідно з останньою оцінкою Армії оборони Ізраїлю, терористи "Ісламського джихаду" з п'ятниці випустили близько 350 ракет. З них 94 впали в секторі Газа та ще 29 - в Середземному морі, в тому числі дві біля Тель-Авіва.

Також повідомляється, що система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехопила 162 ракети. Військові стверджують, що вона продемонструвала ефективність в 95,9% при перехопленні ракет, випущених по населених пунктах.

На даний момент ракетні удари тривають. Зокрема, під вогнем міста Сдерот та Ешколь, кілька ракет перехоплено після включення сирен в Ашдоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та ісламістами, але останні відмовилися.

Операція "Світанок" триває з 5 серпня, Ізраїль намагається нейтралізувати терористичну загрозу від палестинського руху "Ісламський джихад".

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Сектор ГазаІзраїль