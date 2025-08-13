Секретный этаж и без телефонов: Bild раскрыл детали видеовстречи ЕС с Трампом в Берлине

Основная цель - предотвратить возможные попытки прослушивания, в частности со стороны российских спецслужб.

Четвертый этаж Ведомства федерального канцлера считается "секретным" и именно здесь расположен "ситуационный центр". Это комната без окон, специально защищенная от "жучков".

Все участники подключаются через мониторы в строго оборудованном конференц-зале.

Как пишет издание, даже переводчикам не разрешается находиться в центре - все разговоры ведутся на английском.

Отмечается, что присутствуют только ближайшие советники канцлера Фридриха Мерца и президента Владимира Зеленского, а мобильные телефоны участников остаются вне комнаты, в специальном "шумоприемнике".

Там устройства нейтрализуются с помощью искусственного шума, чтобы даже выключенные телефоны не могли быть использованы для прослушивания.

Каждый из лидеров участвует из защищенной комнаты в своем кабинете, что позволяет гарантировать максимальный уровень конфиденциальности и безопасности переговоров.