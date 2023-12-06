Секретный брифинг по Украине в Сенате США превратился в перепалку по поводу границы, - CNN

Встреча состоялась после того, как сенаторы-республиканцы предупредили, что они готовы проголосовать против пакета в 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, если он не будет включать серьезные изменения в пограничной политике.

Сенаторы-республиканцы назвали брифинг пустой тратой времени, поскольку они утверждали, что докладчики не обсуждали информацию, которая еще не была известна или не была доступна публично. Некоторые республиканцы даже ушли досрочно.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер дал свое описание происходящего и сказал, что борьба за вопрос о границе вспыхнула, когда лидер меньшинства Митч Макконнелл, республиканец из Кентукки, попросил сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы говорить о границе вместо того, чтобы задавать вопрос об Украине.

"Он призвал Ланкфорда выступить с пятиминутным докладом о переговорах на границе, вместо того, чтобы задать нашим участникам дискуссии, - сказал Шумер. - Затем, когда я упомянул о том, что они могут внести поправку и иметь возможность что-то сделать на границе, они застряли… им это не понравилось".

Шумер добавил: "Один из них даже проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов и задавать ему вопросы, почему они не обсуждают границу".

Источник CNN сообщил, что кричал сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон. На вопрос, был ли он среди тех, кто кричал, Коттон сказал: "Я не позволил Чаку Шумеру спустить с рук ложь о том, что республиканцы вмешали безопасность границ в дебаты о дополнительном законопроекте".

Коттон также сказал, что докладчики "отказались отвечать на какие-либо вопросы о кризисе на границе или о том, что мы можем сделать для решения этого кризиса".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины сказал, что с самого начала в зале возникла напряженность, потому что "никто не говорил о границе".

Отмена выступления Зеленского

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить Украине, а 14,3 млрд долларов - Израилю.

Этот пакет сейчас рассматривается в Конгрессе. Однако республиканцы требуют связать помощь с пересмотром иммиграционной и пограничной политики США.

Президент Владимир Зеленский 5 декабря в последнюю минуту отменил выступление на секретном брифинге в Сенате США.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Зеленский отменил выступление, поскольку в Украине война и ситуация постоянно меняется.