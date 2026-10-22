Секретные тесты: Apple готовит iPhone Duo 2 с подэкранным Face ID

Отказ от Touch ID и технология подэкранного Face ID

Оригинальный iPhone Duo получил боковой сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку питания.

Такое решение явилось вынужденным компромиссом, поскольку рекордные показатели минимальной толщины корпуса развернутого устройства не оставили достаточно места для классических датчиков объемного сканирования лица.

По данным Марка Гурмана, в прототипах второго поколения инженеры разместили аппаратное обеспечение Face ID непосредственно под внешним дисплеем.

Ключевые технологические особенности обновленного узла сканирования:

Уменьшение размеров инфракрасной камеры и излучателя структурированного света;

Полное сокрытие датчиков под матрицей внешнего экрана для уменьшения выреза;

Использование аналогичного подэкранного модуля, подготавливаемого для юбилейного iPhone.

Аналитики отмечают, что окончательное решение об интеграции этой функции в итоговую версию еще не принято.

Если испытания затянутся, использование подэкранного Face ID и телефото объектива может быть отложено до выхода третьего поколения.

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Возврат кнопки Action Button и проблемы с поставками

Помимо сканера лица сотрудники Apple настаивают на возвращении физической кнопки Action Button. Текущая версия составного смартфона лишена этого элемента из-за сложности внутренней компоновки, однако инженеры уже ищут технические возможности для его интеграции.

Первые утечки информации о следующем поколении совпали с существенными задержками поставок первого iPhone Duo. Из-за высокого спроса и ограниченных объемов производства сроки доставки по предварительным заказам сместились.

Эксперты отмечают: появление деталей об усовершенствованной второй версии может вынудить часть пользователей отказаться от покупки первого поколения стоимостью от 1999 долларов в пользу предстоящего обновления.