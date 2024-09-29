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Секретные документы указывают, что Навального могли отравить, - The Insider

Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Журналисты получили доступ к «сотням» документов, связанных со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них обнаружили информацию, указывающую на возможное отравление оппозиционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

По данным издания, среди документов было выявлено два варианта постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Примечательно то, что из второй и финальной версии исчезли слова о том, что перед смертью Навального были боли в животе, рвота и судороги.

Эта же информация есть в другом документе - описании "изъятых объектов", где указаны "образцы рвотных масс".

Судя по тексту документа, их отдали на экспертизу, хотя ни о самой экспертизе, ни о том, что у Навального вообще была рвота, ранее не сообщалось.

Документы прокомментировал врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления "Новичком" в августе 2020 года в Омске. Он заявил, что симптомы указывают на отравление фосфороорганическим веществом (к ним же относится сам "Новичок").

Заметим, что, по словам журналистов издания, данные документы подтверждают слова Юлии Навальной, ранее заявлявшей, что в последние минуты перед смертью Навальный действительно жаловался на острую боль в животе.

Смерть Алексея Навального

Напомним, что российский оппозиционер Навальный находился в тюрьме с 2021 года. В это время он вернулся в Россию, выздоровев после отравления, в котором он обвинил российского диктатора Владимира Путина.

Уже 16 февраля 2024 года Навальный скончался в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. Смерть политика шокировала мир, и в нем сразу же обвинили Путина.

О причинах смерти Навального официально не сообщалось. Российские СМИ предположили, что он ушел из жизни из-за отрыва тромба.

Детальнее о смерти политика в авторском материале РБК-Украина "Убийство, которое позволил себе Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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