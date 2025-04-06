Секретная служба США под угрозой: в Вашингтоне готовят массовые увольнения

В ближайшие дни Департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска начнет сокращение штата Министерства национальной безопасности (DHS). Планируется существенное сокращение персонала во всех ведомствах, включая Секретную службу.

Четыре источника издания на условиях анонимности сообщили, что DHS готовится к существенным сокращениям, хотя окончательных решений еще не принято, а окончательный масштаб и объем сокращений еще не определен.

По словам двух источников, на этой неделе происходили переговоры и лоббирование между DOGE, Белым домом и руководством DHS.

Ожидается, что разные подразделения почувствуют влияние по-разному. Один из источников сообщил, что Федеральное агентство по управлению по чрезвычайным ситуациям (FEMA) может быть ликвидировано.

По словам двух собеседников, под возможное сокращение также могут попасть Погранично-таможенная служба (CBP), а также Иммиграционная и таможенная полиция (ICE).

Высокопоставленный чиновник DHS сообщил CNN, что ведомство "решительно настроено устранить правительственные расходы, которые десятилетиями происходили за счет налогоплательщиков". Он добавил, что "мы ликвидируем непрофильные должности и бюрократические барьеры, мешающие нашей основной миссии - защите Родины".

Ожидается, что в ближайшие дни министр внутренней безопасности Кристи Ноэм направит сотрудникам своего ведомства электронное письмо, в котором сообщит об ожидаемых сокращениях, а также отдельное письмо, в котором подробно опишет потенциальные варианты увольнения по собственному желанию и досрочного выхода на пенсию. Один из источников отметил, что имя Ноэма может быть в этом письме, но ключевые решения принимают помощник Трампа Стивен Миллер, DOGE и другие сотрудники Белого дома.

Сокращение в неудобное время

Издание отмечает, что сокращения в Секретной службе произойдут в особенно сложное время для ведомства. Оно находится в напряженном состоянии из-за того, что чиновники называют беспрецедентной и динамичной средой угроз, учитывая два покушения на президента Дональда Трампа летом прошлого года. Агентство страдает от низкого морального духа, профессионального выгорания, нехватки кадров и проблем с содержанием персонала.

В феврале прошлого года Секретная служба потратила беспрецедентные 2 миллиона долларов на телевизионную рекламу, привлекая к ней режиссера блокбастеров Майкла Бэя.

В своих показаниях на Капитолийском холме после покушения на Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, чиновники неоднократно утверждали, что агентству не хватает финансирования и ресурсов.

По словам одного из источников, любые сокращения в агентстве, скорее всего, коснутся административного и технического персонала. В то же время, увольнения могут повлиять на новых сотрудников и тех, кто находится на испытательном сроке, - то есть на должности, которые проще всего сократить. Ожидается, что эти изменения сразу не повлияют на основные задачи агентства и его готовность, хотя со временем это может измениться, особенно если офицерам придется компенсировать недостаток поддержки.

По словам источников, среди рядовых сотрудников Секретной службы доминирует сильное беспокойство относительно будущего, и они неохотно общаются с журналистами из-за угрозы прохождения полиграфа.

"Агентству трудно реализовать свою стратегию по наращиванию ресурсов и финансирования - особенно после покушения на Трампа в Батлере. Как они могут это делать, когда вынуждены сокращать штат?", - задал риторический вопрос Джонатан Вакроу, бывший агент Секретной службы и эксперт CNN.

Вакроу добавил: "Сейчас предложенные изменения прямо не влияют на миссию, но со временем это изменится. Такие действия создают внутренние уязвимости, которые могут привести к повторению Батлера".