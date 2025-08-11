Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже перед встречей Трампа и Путина, - NYT

Уже в эту пятницу на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Уже стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи.
Однако риелтор, который занимается краткосрочной арендой жилья в Анкоридже и является почетным консулом Германии, сообщил, что для встречи он арендовал Секретной службе США шестикомнатный дом.
"Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны", - рассказал Ларри Дисброу.
Он также добавил, что понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такого рода встречи с исторической точки зрения.
"Но это, безусловно, удивило меня", - говорит Дисброу.
В то же время NYT приводит слова мэра Анкориджа Сюзанны ЛаФранс. В субботнем интервью она заявила, что не получила никакой информации о том, состоится ли в ее городе встреча Трампа и Путина.
"Принимать лидеров здесь, на Аляске - обычное дело. Быть местом дипломатии - часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира", - добавила мэр.
Издание отметило, что Трамп посещал Аляску как минимум 5 раз с момента вступления в должность в 2017 году. В основном он останавливался на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Также NYT добавило, что встреча с Путиным станет первым официальным визитом Трампа в штат Аляска с начала его второго президентского срока.
Напомним, на днях Трамп анонсировал, что 15 августа он встретится Путиным в американском штате Аляска. Российская сторона тоже подтвердила эту информацию.
Как известно, одной из ключевых тем их встречи - станет война в Украине.
После визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву, в СМИ появилась информация, что планируется встреча Трампа и Путина, а после еще одна, но уже трехсторонняя с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Исходя из последних публикаций СМИ до сих пор неясно, будет в итоге одна встреча или несколько. Пока известно, что готовится саммит конкретно Трампа и Путина, но источники различных СМИ не исключают, что возможно участие и Зеленского.