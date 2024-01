Секреты Ким Чен Ына. Как КНДР живет под колпаком диктатуры и почему не ладят две Кореи

При подготовке материала использовались: публикации BBC, The New York Times, The Japan Times, The Wall Street Journal и The Business Insider.

Семья, ранние годы и швейцарский след

Многие подробности ранних лет Ким Чен Ына окутаны тайной. Однако в книге "Великий преемник" новозеландской писательницы Анны Файфилд приводятся любопытные детали. Первая тайна касается даты рождения.

Считается, что Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года. Хотя не исключено, что он может быть на год или на два младше. Например, в Японии допускают, что год могли изменить, привязав к 70-летию со дня рождения Ким Ир Сена или 40-летия со дня рождения Ким Чен Ира - его деда и отца соответственно.

Когда Министерство финансов США ввело санкции против Ким Чен Ына, то указало другую дату - 8 января 1984 года.

Ким Ир Сен правил с 1948 по 1994 годы, Ким Чен Ир - с 1994 по 2011 год. У последнего было по меньшей мере четыре разных партнерши. Одна из них - мать будущего диктатора Ко Ен Хи (балерина или оперная певица), которая родилась в Японии и в 1960-х переехала в Северную Корею.

Ко Ен Хи считалась любимой женой Ким Чен Ира, она обожала своего сына и называла его "Королем утренней звезды". И это прозвище наряду с менее лицеприятными до сих пор использует западная пресса.

Фото: молодой Ким Чен Ын в 2010 году (скриншот видео)

У Ким Чен Ына двое братьев, в том числе старший Ким Чен Чхоль (1981 года рождения), а также младшая сестра Ким Е Чжон (1987 года рождения), занимающая пост директора Департамента пропаганды и агитации Трудовой партии. Еще был старший сводный брат Ким Чен Нам. Его в 2017 году отравили в международном аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии.

Первые годы жизни Ким Чен Ын провел на родине, затем его отправили на учебу в Швейцарию. Там он посещал школу в Гюмлинге, недалеко от Берна, под псевдонимом "Пак Ын", будучи якобы сыном сотрудника северокорейского посольства. Бывшие одноклассники описывали его как "забавного парня, с которым было приятно посмеяться".

"У него было чувство юмора, он хорошо ладил со всеми, даже с теми учениками, которые приехали из стран, которые были врагами Северной Кореи. Политика была запретным предметом в школе… мы спорили о футболе, а не о политике", - рассказал один из них в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Другие помнят его не особо примечательным, но вместе с тем агрессивным. Часто он стеснялся отвечать на уроках из-за трудностей с немецким языком, был замкнутым, избегал общения с девушками, носил спортивные костюмы Adidas и кроссовки Nike. Юный Ким Чен Ын боготворил Майкла Джордана, и несмотря на невысокий рост и избыточный вес, прилично играл в баскетбол. По словам бывшего одноклассника Николы Ковачевича, тот выступал на позиции разыгрывающего и ненавидел проигрывать.

В 2000 году вернулся в Северную Корею. Большинство источников полагают, что с 2002 по 2007 год он учился в Университете Ким Ир Сена и Военном университете Ким Ир Сена в Пхеньяне. Получил степень по физике и был назначен армейским офицером в военном училище.

От молодого генерала до "верховного лидера"

Долгое время считалось, что преемниками Ким Чен Ира станут старшие сыновья Ким Чен Чхоль или Ким Чен Нам. Однако первого называли "женоподобным и слабым", а второй утратил доверие еще в 2001 году, когда пытался выехать в Японию по поддельному паспорту.

Ким Чен Ын быстро продвигался по служебной лестнице на фоне ухудшения здоровья его отца. Уже в 2009-м появились намеки на то, что именно он возглавит страну. Тогда его назначили главой Комиссии национальной обороны, главой Департамента государственной безопасности и присвоили звание четырехзвездного генерала.

Вскоре после смерти Ким Чен Ира от сердечного приступа в 2011 году его провозгласили "верховным лидером", закрепив статус главы правительства и вооруженных сил. На тот момент ему не исполнилось и 30 лет. Молодой лидер унаследовал четвертую по величине армию мира с ядерным арсеналом.

Многие полагали, что на первых порах страной правили тетя Ким Кен Хи и ее муж Чан Сон Ын, которым было по 66 лет. Они должны были помочь Киму укрепить позиции, набраться опыта и заручиться авторитетом. Их роль состояла в том, чтобы продвигать племянника в качестве влиятельной фигуры среди генералов, которые пока ему не доверяли.

Фото: Ким Чен Ын возглавил страну, когда ему не было и 30 лет (KCNA)

Стиль правления Кима называют диктаторским, подчеркивая практику подавления инакомыслия в КНДР. По некоторым данным, получив власть, он приказал казнить около 80 высокопоставленных чиновников.

Одним из задокументированных примеров такой чистки стала казнь собственного дяди Чан Сон Тэка, влиятельного человека времен Ким Чен Ира. Его арестовали по подозрению в подготовке переворота и в декабре 2013 года смертный приговор привели в исполнение. Отравление Ким Чен Нама, который критиковал сводного брата, тоже приписывают режиму.

Что касается внутренней политики, то в том же 2013 году Ким объявил новую стратегию будущего Северной Кореи, подчеркнув необходимость серьезного обновления экономики и расширения военного потенциала.

Экономика

Так называемые "меры 30 мая" представляют собой комплекс реформ. В частности, они дают определенные права на предпринимательскую деятельность без предварительного одобрения правительства. До тех пор, пока эта деятельность "приносит пользу социалистическому распределению" и помогает повышать уровень жизни.

Реформам Кима приписывают быстрый рост сельскохозяйственного производства и доступности потребительских товаров. При нем в Пхеньяне начался настоящий строительный бум, ориентированный на офисы и многоэтажки. Кроме того, его правительство поощряет строительство развлекательных центров, аквапарков, катков и горнолыжных курортов.

Хотя успехи справедливо ставят под сомнение, ведь согласно многочисленным фото- и видеосвидетельствам дома и улицы в столице пустуют, так как северные корейцы до сих пор не могут себе позволить личные автомобили или современное жилье.

Ядерная программа

Ким Чен Ын продолжил и расширил программу Северной Кореи по созданию ядерного оружия. Вопреки международным санкциям, диктатор руководит подземными ядерными испытаниями и запусками ракет средней и большой дальности.

В 2016 году после того, как ракета большой дальности Hwasong-15 поднялась на высоту 4500 км и упала возле берегов Японии, он заявил, что "КНДР наконец-то осознала великую историческую причину завершения создания государственных ядерных сил".

В ноябре 2017 года США объявили Северную Корею спонсором терроризма, а спустя несколько месяцев американские спецслужбы подсчитали, что при Ким Чен Ыне ядерный арсенал увеличился с 15 до 60 боеголовок, а северокорейские ракеты способны поражать цели в любой точке Соединенных Штатов.

Друзья и враги. Главное о внешней политике Кима и корейской проблеме

На северокорейскую политику влияют друзья режима, враги и собственные амбиции.

Отметим, уже более 70 лет Корея разделена на Северную и Южную, хотя начиная с VII века развивалась как единое государство. До конца XIX века находилась в вассальной зависимости от Китая, а в 1910 году спустя 15 лет после японо-китайской войны был подписан так называемый договор о слиянии, точнее об аннексии Японией.

Культурных предпосылок к разделению нации не было, и после поражения Японии во Второй мировой войне Корея рассчитывала на независимость. Проблема в том, что ее территорию освобождали союзные войска, и как бывшая японская колония она не могла сама определять свою судьбу.

Фото: первым лидером КНДР был Ким Ир Сен - дед Ким Чен Ына (commons.wikimedia.org)

В 1945 году США и Советский Союз решили разграничить сферы влияния к югу и северу от 38 параллели. Тогда еще предполагалось, что Корея будет "под опекой" в течение пяти лет, после чего станет независимой. При поддержке СССР на Севере появилась коммунистическая Трудовая партия, в 1947 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о всеобщих выборах, однако Москва объявила бойкот. В итоге выборы 1948 года прошли в доступных районах на Юге, после них президентом стал антикоммунист Ли Сын Ман. Север ответил провозглашением Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) со столицей в Пхеньяне и во главе с Ким Ир Сеном.

Ким Ир Сен активно продвигал идею захвата Юга на фоне того, что там несогласные с сепаратными выборами проводили демонстрации, подрывали рельсы и полицейские участки. В ответ Сеул запретил любые формы коммунистической пропаганды. В конфликт на стороне КНДР вмешался СССР, хоть и делал это не открыто, в то время как китайская армия была задействована непосредственно. В течение нескольких недель они захватили почти всю Южную Корею, и только вмешательство американских и других союзных войск спасло южнокорейский режим.

По итогам Корейской войны 1950-1953 года полуостров окончательно был разделен на два государства по той же 38 параллели. Сегодня она представляет собой демаркационную линию, по обеим сторонам которой пролегает демилитаризованная зона шириной в 4 км. Пересечь границу почти невозможно.

На Юге демократическое государство с многопартийной системой, которое развивается на принципах экономики. Благодаря подъему в XX веке остается ведущей экономикой мира, войдя в топ-15 по итогам 2023 года. На Севере государство развивается по социалистическому пути на принципах национальной идеологии чучхе. Правит Трудовая партия, а власть передается от отца к сыну. Эта одна из самых бедных стран с ВВП до 1700 долларов на душу населения, а голод в 1990-х по разным оценкам унес жизни до 3 млн человек.

Между двумя Кореями нет дипломатических отношений, формально они не признают друг друга. Ситуация усугубилась ядерной программой КНДР, поскольку государства фактически находятся в состоянии холодной войны. Для жителей Юга Северная Корея является оккупантом, который запускает ракеты и устраивает провокации. Нынешнее поколение выросло с мыслью о реальных угрозах от Пхеньяна. При этом объединение остается одной из главных национальных идей в обеих странах.

Возможность для мира открыл 2018 год. Тогда Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на южнокорейскую землю и провел саммит с тогдашним президентом Мун Чжэ Ином. Они договорились работать над мирным договором и добиваться полной денуклеаризации. Посредниками выступили Пекин и Вашингтон.

Летом 2018-го президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын на исторической встрече подписали соглашение о нормализации отношений и поддержке стабильности на Корейском полуострове. Правда, быстро выяснилось, что Пхеньян не намерен отказываться от ядерного оружия. Второй саммит в Ханое завершился провалом.

Фото: встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном (whitehouse.gov)

Вскоре после инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года Ким Чен Ын объявил США самым большим врагом Северной Кореи. Очевидно, бояться ему особо нечего. Во-первых, партнеры Россия и Китай могут легко заблокировать любые резолюции в Совбезе ООН. Во-вторых, санкции действуют давно и явно не достигли своих целей. В-третьих, помимо санкций, ни у США, ни у Южной Кореи нет долгосрочной стратегии взаимодействия, включающей либо дипломатию, либо военное давление.

На этом фоне Сеул нервничает по поводу того, действительно ли американцы намерены придерживаться обязательств в рамках альянса в случае нападения Севера. Нынешний президент Юн Сок Ель перед выборами выступал за переброску тактического ядерного оружия США в Южную Корею, но после победы пошел на попятную.

С начала 2024 года военные КНДР несколько раз обстреляли морскую буферную зону в районе южнокорейской группы островов Эпхендо. А в одном из крайних заявлений Ким назвал Юг "самым враждебным государством, которое в течение 80 лет цепляется за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим". Он также отметил, что если Южная Корея будет угрожать безопасности КНДР, то "без колебаний пустит в ход весь арсенал, чтобы превратить ее в пепел".

Наиболее важные партнеры Северной Кореи - Китай и Россия - тем временем активизировали экономический обмен.

Китайский лидер Си Цзиньпин поддерживает Пхеньян как политически, так и экономически, и нет никаких признаков того, что он позволит Западу давить на Север. Более того, поскольку Южная Корея идет на сближение с ЕС, США и Японией, Северной не составит труда убедить Пекин увеличить поддержку. То же самое касается и России.

Фото: на фоне российско-украинской войны Ким еще больше сдружился с Владимиром Путиным (kremlin.ru)

Российско-украинская война оказалась внезапным благом для Кима по двум причинам. Во-первых, несмотря на официальные опровержения, он снабжает Москву оружием. В частности, помимо артиллерийских снарядов для ударов по Украине, как утверждают в США, применяются северокорейские баллистические ракеты. Продажа оружия всегда была источником дохода для Севера, и очевидно, что Россия с этой точки зрения более богатый клиент, чем, например, Сирия.

Во-вторых, Москва и Пхеньян сблизились на политическом уровне. И в рамках этого правительство Кима может рассчитывать, что ему станет легче уклоняться от санкций, учитывая, что Россия не заинтересована в контроле ограничений. Вероятно, военное и экономическое сотрудничество были главными темами на встрече с Владимиром Путиным в сентябре 2023 года.

До поездки в Россию он называл войну "справедливым делом по защите достоинства". А минувшей осенью выразил уверенность в российской победе "над сборищем зла".

Слухи о болезни, преемниках и почему так мало известно о Северной Корее

Ким Чен Ын, как и положено диктатору, живет в роскоши. По словам бывшего личного повара его отца Кенджи Фудзимото, тот предпочитает дорогие импортные сигареты, виски и автомобили класса люкс. Ходили слухи об операции на сердце в 2020 году, после которой Ким якобы пребывал в вегетативном состоянии, а по некоторым сообщениям, вообще умер. Год спустя он сильно похудел. Это породило волну спекуляций, и хотя информация о состоянии здоровья оставалась загадкой, в СМИ часто поднимали вопросы о его преемниках.

Ким женат на бывшей чирлидерше и певице Ли Соль Джу. Как отмечает южнокорейская разведка, они поженились в 2009 году, а в 2010-м у пары родился первый ребенок. В 2013 году Ли Соль Джу родила второго, а в 2017 году - третьего. Второй ребенок в семье - девочка. Бывший баскетболист любимой команды Кима "Чикаго Буллс" Деннис Родман говорил, что держал ее на руках и даже назвал имя - Ким Чжу Э.

Конечно, дети Кима еще слишком молоды, чтобы называть их возможными преемниками. Но западные аналитики обеспокоены тем, что его смерть или длительная недееспособность может привести к вакууму власти в ядерном государстве и грозит нестабильностью на Корейском полуострове.

Впервые на публике Ким появился с дочерью в конце 2022 года, с тех пор она постоянно сопровождает его на важных государственных мероприятиях, военных парадах и даже на ракетных испытаниях.

Фото: преемником Ким Чен Ына может стать его дочь Ким Чжу Э (KCNA)

По мнению южнокорейской разведки, именно она может возглавить страну после Ким Чен Ына. Государственные СМИ Севера называют ее "самым любимым ребенком" и публикуют фото генералов, стоящих перед ней на коленях.

"На данный момент Ким Чжу Э рассматривается как наиболее вероятный преемник", - сообщило Национальное разведывательное управление Южной Кореи.

Но это не точно. Та же разведка проверяет сведения о двух других детях. Информации о которых почти нет, поскольку они не появлялись на публике и о них не пишут государственные медиа.

Де-факто вторым номером в Северной Корее считают его сестру Ким Е Чен. С 2020 года она публикует заявления, выражающие позицию КНДР по отношению к США и Южной Корее. Она является высокопоставленным членом правящей Трудовой партии, в сентябре 2021 года была назначена в высший политический орган страны - Комиссию по государственным делам.

Специалист по Северной Корее и преподаватель политических наук в Оксфордском университете Эдвард Хауэлл склоняется к тому, что влиятельная Ким Е Чен с большим опытом и связями в элите является более вероятным претендентом.

"Северокорейского лидера видят с маленькой дочерью на запусках ракет, на банкетах или на футбольных матчах, потому что он хочет, чтобы его воспринимали как семьянина и благожелательного лидера", - отметил он.

Однако все это на уровне домыслов и экспертных оценок. Все потому, что Северная Корея - одна из наиболее изолированных стран в мире, которая стремится полностью контролировать входящие и исходящие новости. Даже правительственные чиновники за границей ограничены в общении с иностранцами. В КНДР нет независимой прессы, а за хранение или просмотр южнокорейского, американского кино и музыки светит тюремный срок.

Основная цель таких мер - подавить политическое инакомыслие в отношении династии Кима и предотвратить восстания. Несмотря на это, около 34 000 северокорейцев бежали на Юг и предоставили ценную информацию о своей стране. Многие из них говорят о том, что воспитывались с верой в то, что Кимы были божествами.