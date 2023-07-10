RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европе хотят проверить НКРЭКУ после скандала с тарифами на воду

Фото: в ЕС выразили сомнение в независимости НКРЭКУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Секретариат Энергетического сообщества (Energy Community Secretariat) решил проверить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) относительно независимости регулятора из-за отмены решений о повышении тарифов на воду.

Об этом говорится в письме от ECS в адрес главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, с которым ознакомилось РБК-Украина.

"Секретариатом начат тщательный анализ независимости НКРЭКУ. В ближайшие дни мы вышлем Вам проект отчета, подготовленного Секретариатом", - говорится в документе.

Исходя из письма, проверка вызвана последними заявлениями главы регулятора и представителей правительства Украины. "Секретариат пристально наблюдает за недавними событиями и Вашими публичными заявлениями, а также за заявлениями чиновников правительства", - говорится в документе.

В ECS напоминают, что независимость национальных регуляторов в сфере энергетики - одна из ключевых ценностей европейской модели энергетики, которая применяется к Украине через ее членство в Энергетическом Сообществе. "Недавнее расширение полномочий НКРЭКУ через транспозицию регламента REMIT в Украине еще больше сфокусировало внимание на независимости НКРЭКУ, которую правительство, а также члены и работники НКРЭКУ должны оберегать от любого ненадлежащего внешнего влияния", - говорится в письме.

Как сообщало РБК-Украина, НКРЭКУ приняло решение о повышении тарифов на воду, но после критики со стороны правительства и президента,решение было отменено .

РБК-Украина уже писало, что состав НКРЭКУ собираются изменить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы на ЖКХ