Запровадження в Україні європейського регламенту REMIT унеможливить зловживання, - Буславець

Запровадження в Україні регламенту REMIT, який пропонується проектом закону №4503, стане дієвим інструментом для попередження і недопущення зловживань частинками ринку електроенергії.

"REMIT є потужним інструментом на енергетичних ринках, у першу чергу, для запобігання зловживанням учасниками. Також це інструмент застосування Регулятором санкцій до порушників на ринку, у тому числі фінансових", - зазначила екс-очільник відомства.

Вона наголосила, що впровадження REMIT є вимогою договору України про Асоціацію з ЄС і зобов’язаннями перед Європейським енергетичним співтовариством.

За словами Буславець, законопроект № 4503 передбачає встановлення на національному рівні вимог та правил щодо прозорості та цілісності оптових енергетичних ринків, запобігання зловживанням учасниками на оптових ринках, зокрема, це стосується маніпулювання ринками, торгівлі на основі інсайдерської інформації.

Проект закону забезпечить формування справедливих та конкурентних оптових цін на енергоносії і надасть НКРЕКП можливість оперативно реагувати на виявлені зловживання.

Нагадаємо, раніше проект закону № 4503 про REMIT підтримав Секретаріат енергетичного співтовариства, а також основні бізнес-асоціації.