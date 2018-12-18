У Енергоспівтоваристві рекомендують НКРЕКП змінити тарифну політику в газорозподілі

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Створена робоча група підготує пропозиції щодо впровадження європейських принципів у сфері обліку та системи вимірювань в галузі

Секретаріат Енергетичного співтовариства в рамках програми EU4Energy підготував для НКРЕКП пропозиції щодо зміни тарифної політики для газорозподільних компаній України. Про це повідомили представники Енергетичного інституту ім. Хрвоє Позар на VІ засіданні Платформи операторів газорозподілу (DSO-g), яке відбулося 12 листопада 2018 року в Києві.

Нові тарифи повинні складатися з двох частин: фіксованої і змінної, що згладжує наслідки сезонних коливань при споживанні газу. Секретаріат Енергетичного співтовариства підготував для НКРЕКП рекомендації щодо формування тарифів при розподілі газу.

Інститут є консультантом проекту EU4Energy для допомоги НКРЕКП в гармонізації тарифів з вимогами директив Євросоюзу.

Повідомляється, що експерти Енергоспівтовариства пропонують включити до складу нових тарифів для населення фіксовану і змінну частини. Змінна частина тарифу буде відображати обсяги споживання газу, а фіксована частина – постійні витрати, пов'язані з підтриманням роботи газорозподільних систем. Тарифи для промислових споживачів також рекомендується зробити двокомпонентними. Причому фіксована частина розраховується виходячи із приєднаної потужності газової системи.

У роботі VI засідання Платформи операторів ГРМ (DSO-g) в Києві також взяли участь представники групи компаній РГК і оператори ГРМ, що входять в Асоціацію газового ринку України.

За результатами зустрічі в Києві представники Секретаріату Енергоспівтовариства спільно з операторами ГРМ створили робочу групу. Група підготує комплексний аналіз даних, який буде використаний при складанні "Рекомендацій щодо змін тарифної методології" від Енергоспівтовариства. Всі представники ГРМ вказали на те, що діюча система тарифоутворення є причиною системних проблем галузі – це хронічні збитки і відсутність інвестицій.

"Наше завдання – сформувати таке регуляторне поле, де українські особливості будуть поєднуватися з нормами і правилами енергетичних ринків Євросоюзу. В тому числі і перехід на розрахунки з урахуванням енергетичної цінності газу", - сказала Кароліна Чегирь, експерт з газу Секретаріату Енергоспівтовариства . Вона підкреслила, що всі пропозиції для НКРЕКП носять рекомендаційний характер в рамках реалізації Договору Енергетичного співтовариства.

Крім того, створена робоча група підготує пропозиції щодо впровадження європейських принципів у сфері обліку та системи вимірювань в галузі. Вони торкнутися як системи добового балансування, так і переходу на енергетичні одиниці.

Перше засідання Платформи DSO-g при Енергоспівтоваристві відбулося в 2016 році в Празі. Засідання Платформи DSO-g при Енергоспівтоваристві пов'язані з підготовкою пропозицій для розвитку газорозподільних систем України, Молдови і Грузії, а також Сербії, Боснії і Герцеговини, Македонії в рамках Третього Енергопакету.