В Энергосообществе рекомендуют НКРЭКУ изменить тарифную политику в газораспределении

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Созданная рабочая группа подготовит предложения по внедрении европейских принципов в сфере учета и системы измерений в отрасли

Секретариат Энергетического сообщества в рамках программы EU4Energy подготовил для НКРЭКУ предложения по изменению тарифной политики для газораспределительных компаний Украины. Об этом сообщили представители Энергетического института им. Хрвое Позар на VІ заседании Платформы операторов газораспределения (DSO-g), которое состоялось 12 ноября 2018 года в Киеве.

Новые тарифы должны состоять из двух частей - фиксированной и переменной, что сгладит последствия сезонных колебаний при потреблении газа. Секретариат Энергетического сообщества подготовил для НКРЭКУ рекомендации по формированию тарифов при распределении газа.

Институт является консультантом проекта EU4Energy для помощи НКРЭКУ в гармонизации тарифов с требованиями директив Евросоюза.

Сообщается, что эксперты Энергосообщества предлагают включить в состав новых тарифов для населения фиксированную и переменную части. Переменная часть тарифа будет отражать объемы потребления газа, а фиксированная часть – постоянные расходы, связанные с поддержанием работы газораспределительных систем. Тарифы для промышленных потребителей также рекомендуется сделать двухкомпонентными. Причем фиксированная часть рассчитывается исходя из присоединенной мощности газовой системы.

В работе VI заседания Платформы операторов ГРМ (DSO-g) в Киеве также приняли участие представители группы компаний РГК и операторы ГРМ, которые входят в Ассоциацию газового рынка Украины.

По результатам встречи в Киеве представители Секретариата Энергосообщества совместно с операторами ГРМ создали рабочую группу. Группа подготовит комплексный анализ данных, который будет использован при составлении "Рекомендаций по изменениям тарифной методологии" от Энергосообщества. Все представители ГРМ указали на то, что действующая система тарифообразования является причиной системных проблем отрасли – это хронические убытки и отсутствие инвестиций.

"Наше задание – сформировать такое регуляторное поле, где украинские особенности будут сочетаться с нормами и правилами энергетических рынков Евросоюза. В том числе и переход на расчеты с учетом энергетической ценности газа", - сказала Каролина Чегирь, эксперт по газу Секретариата Энергосообщества. Она подчеркнула, что все предложения для НКРЭКУ носят рекомендационный характер в рамках реализации Договора Энергетического сообщества.

Кроме того, созданная рабочая группа подготовит предложения по внедрению европейских принципов в сфере учета и системы измерений в отрасли. Они коснуться как системы суточной балансировки, так и перехода на энергетические единицы.

Первое заседание Платформы DSO-g при Энергосообществе состоялось в 2016 году в Праге. Заседания Платформы DSO-g при Энергосообществе связаны с подготовкой предложений для развития газораспределительных систем Украины, Молдовы и Грузии, а также Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии в рамках Третьего Энергопакета.