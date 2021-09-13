Секретар РНБО виступив за перехід на латиницю, а в Криму почали блокувати смартфони Xiaomi: новини за вихідні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов запропонував перевести український правопис на латиницю, в окупованому Криму почали блокувати смартфони Xiaomi, у Франції - чергові протести проти "паспортів здоров'я". Детальніше про те, що сталося на вихідних, 11-12 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Секретар РНБО запропонував перевести український правопис на латиницю

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов підтримує перехід правопису з кирилиці на латиницю. Крім того, він виступає за двомовність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Данилова "Радіо Свобода".

"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю", - сказав він. Крім того, Данилов заявив, що англійська мова повинна бути обов’язковою починаючи з дитячого садочка.

Сльозогінний газ і сутички: у Франції чергові протести проти "паспортів здоров'я"

Сьогодні, 11 вересня жителі Франції вийшли на дев'яту акцію протесту проти "паспортів здоров'я". Під час мітингів сталися масові сутички, поліція застосовувала сльозогінний газ та заарештувала десятки демонстрантів. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на вулиці країни вийшли 121 тисяча осіб, з яких 19 тисяч - у Парижі.

Зазначено, що ситуація стала напруженою після обіду на Гран-бульвар, поблизу авеню Ваграм та вулиці Ріволі, там сталися сутички, внаслідок яких поліція застосовувала сльозогінний газ. Крім цього, в Парижі було заарештовано 70 осіб (з 207 акцій, що пройшли по всій території).

В окупованому Криму почали блокувати смартфони Xiaomi

Останнім часом почали з'являтися повідомлення про блокування смартфонів Xiaomi у регіонах та країнах, які потрапили під західні санкції. Мова йде по окупований Росією Крим, а також Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан. Експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у згаданих вище регіонах. Очевидно, що Xiaomi таким чином почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією.

Користувачі смартфонів публікують в соцмережах повідолення про те, що на екранах їхніх смартфонів з'являється попередження "політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на вказаній території". Однак зараз відключені не всі користуваці на вказаних територіях, а лише їхня частина.

Флоріан Юр'єв помер на 93-му році життя: кращі роботи українського митця-новатора

Помер Флоріан Юр'єв, видатний художник і архітектор, композитор і мистецтвознавець, поет і вчений, теоретик світломузики і майстер скрипкових музичних інструментів, заслужений працівник культури України та громадський діяч. Серце 92-річного автора знаменитого проекту будівлі-"тарілки" на Либідській в Києві зупинилося зранку 11 вересня.

Флоріан Ілліч був також творцем модерністського герба столиці та однієї з "візитівок" міста - Українського інституту науково-технічної і економічної інформації МОН України (відомої як "Літаюча тарілка"), але також і мікрорайону Нивки 3, наземної станції метро "Хрещатик", ресторану "Метро", і багатьох інших будівель.

Спайковий білок і абортований матеріал: біолог розвінчує 5 міфів про вакцинацію, у які вірять українці

Cьогодні існує безліч міфів щодо вакцинації, що має дуже негативні наслідки як для кожної окремої людини, так і для суспільства в цілому. Адже масові відмови від щеплення через розповсюдження інформації, яка не має під собою ніякого наукового підґрунтя, призводить до неможливості формування колективного імунітету.

Серед розповсюджених міфів - поява у вакцинованих проблем з восьмим геном, "налаштованим на вібрації Бога", можливість вакцинованих заражати невакцинованих спайковим білком, наявність у вакцинах абортованого матеріалу, введення чіпів тощо). Топ найпоширеніших міфів про COVID-вакцинацію розвінчала прямо зараз біолог "Атмосферної школи" Людмила Айдарова. Детальніше – в матеріалі Styler.

В Україну прийдуть сильні грози: кому сьогодні з погодою не пощастить

Погода в Україні найближчої доби буде приємна не у всіх регіонах країни. Синоптики попередили про грози та невелике зниження температури в декількох областях.

Детальніше про те, яка погода чекає українців сьогодні, 13 вересня – в матеріалі Styler.