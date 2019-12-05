Секретар РНБО: розведення сил - це безпрецедентні кроки з боку України

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що розведення сил на Донбасі було безпрецедентними кроками України для проведення зустрічі в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Так, секретар РНБО наголосив, що сподівається на дії з боку українських партнерів для вирішення ключових питань з повернення окупованих територій Донбасу.

Зокрема, мова йде про вибори в ОРДЛО, які, за словами Данілова, повинні відбуватися лише за законодавством України і лише після відновлення контролю над кордоном.

"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори", - пояснив він.

Крім того, Данілов нагадав, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у нормандському форматі, а розведення сил було безпрецедентними кроками.

"Зокрема розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скликає засідання РНБО напередодні зустрічі у нормандському форматі в Парижі щодо вирішення ситуації на Донбасі. Закрите засідання РНБО відбудеться у суботу, 7 грудня.